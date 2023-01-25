Путин напомнил, что Россия рождалась как единое и многонациональное государство

Фото: kremlin.ru

Россия рождалась как единое и многонациональное государство, заявил Владимир Путин. По его словам, именно поэтому культурный код страны – в многообразии.

"Россия рождалась как единое централизованное государство, как многонациональное и как многоконфессиональное государство, у нас это, по сути, с младых ногтей, с молоком матери все впитывалось", – заявил президент в ходе посещения МГУ имени Ломоносова в среду, 25 января.

Ранее глава государства сообщил, что российский народ отличается единством, патриотизмом и высокими нравственными ценностями. По его словам, многовековые духовные традиции страны рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют ее многонациональный народ.

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