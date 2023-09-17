Фото: kremlin.ru

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскрыл детали одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным в Москве до начала СВО на Украине. Как он признался в интервью The New York Times, Путин был одержим российской культурой.

Как отметил в интервью президент Финляндии, в ходе встречи Владимир Путин был "сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован". Помимо этого, как отметил финский политик, президент России был "одержим российской культурой".

Ниинисте рассказал, как решил проверить коллегу, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова на смерть Александра Пушкина. Отвечая на вопрос, Пушкин рассказывал о стихотворении "Смерть поэта" более получаса.

"Он знал об этом все — для него это Россия. Россия в целом", — поведал в интервью финский лидер.

Лермонтов написал это стихотворение в феврале 1837 года, узнав о гибели поэта на дуэли. Тем самым он вызвал большое негодование царского двора. Путин не раз признавался, что является поклонником творчества Михаила Лермонтова. В 2014 году президент посетил музей-усадьбу Тарханы в Пензенской области, где похоронен Лермонтов. К могиле поэта он возложил 100 роз.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России никогда не откажутся от мировой культуры, как это сделал Запад, отменив Петра Чайковского. Кроме того, как отметил глава государства, Россия является значимой частью мировой культуры. По его словам, необходимо понимать роль РФ и ее значимость во всем мировом культурном многообразии.