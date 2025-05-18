18 мая, 08:23Культура
Австрийский певец Йоханнес Питч стал победителем "Евровидения-2025"
Фото: AP Photo/Martin Meissner
Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле стал певец из Австрии Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted love. Согласно результатам голосования, он набрал 436 баллов.
Второе место заняла кандидатка из Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов), а третье место – представитель Эстонии Томми Кэш (356 баллов).
Между тем архивное выступление российской фольклорной группы "Бурановские бабушки" было продемонстрировано в прямом эфире первого полуфинала конкурса "Евровидение-2025". Ведущие упомянули их как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников – 403 года.
В Сети предполагают, что таким образом организаторы намекнули на возможное возвращение российских артистов на сцену конкурса.
В 2022 году Россия была отстранена. Тогда организаторы подчеркивали, что включение России в конкурс нанесет ущерб его репутации.