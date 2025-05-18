Австрийский певец Йоханнес Питч стал победителем "Евровидения-2025"

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Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле стал певец из Австрии Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted love. Согласно результатам голосования, он набрал 436 баллов.

Второе место заняла кандидатка из Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов), а третье место – представитель Эстонии Томми Кэш (356 баллов).

Между тем архивное выступление российской фольклорной группы "Бурановские бабушки" было продемонстрировано в прямом эфире первого полуфинала конкурса "Евровидение-2025". Ведущие упомянули их как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников – 403 года.

В Сети предполагают, что таким образом организаторы намекнули на возможное возвращение российских артистов на сцену конкурса.

В 2022 году Россия была отстранена. Тогда организаторы подчеркивали, что включение России в конкурс нанесет ущерб его репутации.