Представитель Израиля прошел в финал "Евровидения-2026"

Певец Ноам Беттан, представляющий Израиль, вышел в финал песенного конкурса "Евровидение-2026". При этом из-за его участия ряд стран в этом году решили бойкотировать мероприятие. Подробности – в материале Москвы 24.

Отказ от участия

70-й юбилейный конкурс "Евровидение-2026" начался в столице Австрии Вене 12 мая. Страна принимает у себя мероприятие третий раз благодаря победе певца JJ в 2025-м.

В первом полуфинале выступил представитель Израиля – певец Ноам Беттан. С композицией Michelle он обеспечил себе место в финале конкурса, который пройдет 16 мая.

При этом сам факт участия Израиля спровоцировал один из крупнейших скандалов в истории конкурса. Это произошло по политическим причинам – на фоне продолжающегося конфликта в Газе. В знак протеста сразу пять европейских стран – Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения – отказались от участия в конкурсе и национальной телевизионной трансляции "Евровидения-2026".



Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором мероприятия, в последние годы не раз упрекали за двойные стандарты. В частности, сторонники бойкота Израиля указывали на отстранение России в 2022-м. Тогда EBU объявил, что российские исполнители не смогут принять участие в конкурсе из-за начала специальной военной операции на Украине. Однако, несмотря на военный конфликт в секторе Газа, отстранения Израиля так и не последовало.



По данным СМИ, это крупнейший бойкот в истории конкурса, в этом году участие приняло рекордно низкое количество стран – 35. Особенно резонансным стал отказ Испании: страна входит в "Большую пятерку" наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией. Они являются главными спонсорами конкурса, а их представители проходят в финал автоматически.

На фоне скандала директор конкурса Мартин Грин пообещал внимательно следить за каждым выходом на сцену, а всех участников заранее отдельно предупредили о полном запрете на политические высказывания и заявления.

При этом число конкурсантов после долгого перерыва вновь пополнили представители Болгарии, Молдовы и Румынии. Главными фаворитами "Евровидения-2026" называют финский дуэт Linda Lampenius&Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Кроме того, согласно букмекерским рейтингам, высоки шансы у представителей Франции, Греции и Дании.

Накрутка голосов и провокационные песни

Юбилейный конкурс "Евровидение" проходит на крупнейшем в Австрии крытом стадионе "Винер-Штадтхалле". Помимо бойкота, первый полуфинал был ознаменован также антиизраильскими демонстрациями на улицах Вены, из-за чего на стадионе были усилены меры безопасности: привлечены подразделения охраны общественного порядка, сотрудники по борьбе с экстремизмом, дроны и кинологи.

Пик напряженности наблюдался как раз во время номера представителя Израиля Ноама Беттана. Зрители размахивали флагами Палестины и скандировали фразу: "Остановите геноцид!" Беттан также пожаловался, что его команду освистывали во время репетиций.

К слову, Израиль оказался замешан в еще одном скандале накануне "Евровидения", связанном с накруткой голосов. За несколько дней до начала конкурса в Сети появились рекламные ролики с участием певца Беттана, а в нижней части экрана располагалась надпись, которая призывала "голосовать за Израиль 10 раз". Ролики были сняты на 13 языках. Директор "Евровидения" Мартин Грин связался с делегацией и потребовал удалить видео.

На первом полуфинале возник еще один неловкий момент: во время номера певицы из Польши в эфире проскочила нецензурная брань. Кроме того, как минимум одно провокационное выступление ожидается во время второго полуфинала, который пройдет 14 мая. Участница из Румынии Александра Кэпитэнеску исполнит трек Choke Me. Фраза в переводе означает "души меня" и повторяется в песне более 30 раз. Правозащитники и музыкальные критики обвинили исполнительницу в романтизации опасных действий. Однако Европейский вещательный союз не стал требовать от Румынии заменить песню.