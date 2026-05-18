18 мая, 15:52

Лавров назвал критерии отбора участников "Евровидения" сатанинскими

Фото: Getty Images/Picture-Alliance/Jens Büttner

Москва "не потянет" похожие на сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) критерии для участников конкурса "Евровидения", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что не слышал, чтобы кто-то из организаторов "Евровидения" комментировал что-то, связанное с Россией. Дипломат подчеркнул, что РФ упоминают "так называемые современные музыканты".

"Мы подумаем, звать ли Россию". Я хочу сразу сказать, мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово", – указал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

Он указал, что Москва "прекрасно себя чувствует" в таких структурах, как БРИКС и ШОС. Они в том числе занимаются расширением культурно-гуманитарных и образовательных связей.

Например, в БРИКС появляется все больше инициатив, нацеленных на проведение мероприятий в духе традиционных ценностей и культурных и музыкальных традиций народов.

"И "Интервидение" как раз родилось в контексте вот такого объединения традиционного искусства стран, которые входят в объединение БРИКС", – заключил министр.

Юбилейный, 70-й музыкальный конкурс "Евровидение" прошел в Австрии, его победительницей стала болгарская певица Дара. Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

