29 апреля, 17:31

Общество

Мем "Можно, а зачем?" стал самым популярным в Рунете в начале 2026 года

Фото: скриншот видео youtube.com/ДНЕВНИК ХАЧА

Мем "Можно, а зачем?" от "Автоваза" стал самым популярным в российских соцмедиа в начале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics.

Фраза прозвучала во время интервью российского блогера с представителем "Автоваза". На нее пришлось 294,2 тысячи упоминаний. Также в топ рейтинга вошли: "Фа втфа пепе шнейне" (292,6 тысячи упоминаний), "Мой 2016-й" (241,1 тысячи).

Всего аналитики обработали более 9 миллиардов сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с 1 января по 31 марта.

Ранее автор мема "Дорогу педагогу" зарегистрировала фразу как товарный знак до 2034 года. Блогер из Санкт-Петербурга Василиса Кедрова является автором пародийных роликов, в которых она появляется в образе учительницы. Именно оттуда и пошла фраза, впоследствии ставшая вирусной.

