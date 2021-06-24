В Москве выявлено 8 598 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице за последние сутки выявили 8 598 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 872 человека. Как сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве, на ИВЛ находятся 638 пациентов.

"В городе выздоровели еще 4 057 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 131 022", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в столице скончались 92 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация.

В России за это время подтвердили 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 3 038 (15,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.