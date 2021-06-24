В России выявили 20 182 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 3 038 (15,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 8 598 случаев, на Московскую область – 2 308, на Санкт-Петербург – 1 143, на Нижегородскую область – 299, на Республику Бурятия – 258, на Воронежскую область – 223, на Республику Крым – 221, на Тверскую область – 204, на Свердловскую область – 198, на Брянскую область – 189, на Иркутскую область – 181, на Ростовскую область – 181, на Красноярский край – 178, на Забайкальский край – 177, на Новосибирскую область – 160.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 388 695 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,07%, Карачаево-Черкесской Республике – 0,09%, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия – 0,1%.
За последние сутки подтверждено 568 смертей, за весь период пандемии в стране умерли 131 463 человека. За минувшие 24 часа выписали 13 505 человек, за все время – 4 915 615.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что производство российских вакцин против коронавируса находится под самым жестким контролем со стороны уполномоченных ведомств. Он отметил, что предприятие, производящее вакцину "Спутник V" в России, исправило технические недоработки, отмеченные ВОЗ.
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