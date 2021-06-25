Москвичей предупредили о редкой погодной аномалии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила жителей и гостей столицы о надвигающемся необычном погодном явлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с аномальной жарой в столичном регионе ожидаются сухие грозы. В результате столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках могут происходить раскаты грома без осадков.

"Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли", – объяснила Паршина.

Ранее стало известно, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с аномально жаркой погодой. Из-за неблагоприятных погодных условий усилят промывку улиц. Данные работы будут выполняться пять раз в сутки, в них задействовано более двух тысяч единиц техники.

При этом синоптики прогнозируют дожди в столице уже на следующей неделе. Температура понизится до 22–27 градусов.