Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера пятницы из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"В период с 11:30 по 21:00 25 июня местами в Московской области и Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов просят не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что жара уйдет из столицы 29 июня. В этот день ожидаются осадки, благодаря которым температура воздуха спадет до +22...+27 градусов.

