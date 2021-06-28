Как Москва пережила "суперливень" и борется с его последствиями

На Москву 28 июня обрушился сильный ливень. По подсчетам синоптиков, в столице выпало до 70% от месячной нормы осадков. До конца суток сохраняется предупреждение об усилении ветра до 22 метров в секунду, а также о ливнях с градом и грозой в отдельных районах города. Из-за погодных условий коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Показываем самые невероятные кадры, на которых запечатлено буйство стихии в столичном регионе.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После длительного периода рекордной жары на Москву 28 июня обрушился невероятный дождевой поток. Для предотвращения негативных последствий ливня на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Они прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы во избежание временных скоплений воды.

Порывы ветра были настолько сильными, что у некоторых домов снесло часть крыши, были повреждены провода. В частности, на улице Правды пострадали машины каршеринга, попав под обломки оборвавшейся кровли здания. Движение на участке было перекрыто.



Видео: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном Щелкове во время грозы очевидец снял взрыв. По предварительной информации, молния попала в подстанцию, затем прогремел взрыв и начался пожар. Данных о пострадавших пока не поступало.



В подмосковном Раменском обрушился строительный кран. СМИ сообщают, что ЧП произошло на строительной площадке южного квартала ЖК "Новые Островцы". По данным пресс-службы городского округа, причина падения неизвестна, но, скорее всего, это резкий порыв ветра до 25 метров в секунду. Отмечается, что упавший кран перегородил въезд на территорию ЖК, пострадавших нет.



Мощные ливневые потоки спровоцировали сбои в работе столичного метро. Из-за подтопления на станции "Ясенево" было временно прекращено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Теплого Стана" до "Новоясеневской". Сейчас движение восстановлено.

Также в связи с сильным дождем приостановили движение на Филевской линии. На время ее закрытия между станциями "Киевская" и "Кунцевская" запустили бесплатные автобусы. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.





В Химках после удара молнии загорелся жилой дом. На кадрах видно, как вся крыша полыхает огнем. Данные о пострадавших пока не поступали.





Также из-за ураганного ветра в разных округах столицы были повалены деревья. На Малой Ботанической улице упавшее дерево попало прямо в окно жилого дома. На месте работают специальные службы.





Вместе с тем для некоторых жителей столицы "суперливень" стал отличной возможностью поплавать у дома, не выезжая на моря. Очевидцы запечатлели на видео мужчину, плывущего брассом по проезжей части, на время превратившейся в реку.



Ранее МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду 28 июня. Вероятность грозы и града сохраняется до вечера.

Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями. Кроме того, москвичей предупредили об опасности шатких конструкций.