Поезда не останавливаются на станции "Ясенево" из-за подтопления

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Поезда временно не останавливаются на станции "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

При этом движение на южном участке линии восстановлено. Станции "Теплый Стан" и "Новоясеневская" открыты для пассажиров.

Ранее движение поездов от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было временно прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево". На нее поступало большое количество воды, которая проникала в вестибюль и частично на платформу.

На Филевской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

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