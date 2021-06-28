Поезда не останавливаются на станции "Ясенево" из-за подтопления

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Поезда временно не останавливаются на станции "Ясенево" Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
При этом движение на южном участке линии восстановлено. Станции "Теплый Стан" и "Новоясеневская" открыты для пассажиров.
Ранее движение поездов от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было временно прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево". На нее поступало большое количество воды, которая проникала в вестибюль и частично на платформу.
На Филевской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.
На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.
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