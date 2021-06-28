Движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" остановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" (наземный участок) Филевской линии метро временно остановлено из-за ливня, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что приостановить движение пришлось для обеспечения безопасности пассажиров во время обильных осадков.

Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

Ранее сообщалось, что временно прекращено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро от "Теплого Стана" до "Новоясеневской".

На станции "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Все пассажиры вышли из поездов на станциях, в перегонах нет остановленных поездов с пассажирами.

28 июня на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.