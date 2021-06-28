Бесплатные автобусы запустили из-за закрытия участка Филевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате временного закрытия участка Филевской линии метро были запущены бесплатные автобусы КМ. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"На время закрытия Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" работают бесплатные автобусы КМ", – сказано в сообщении.



Ранее движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" (наземный участок) Филевской линии метро временно было остановлено из-за ливня. Приостановить движение пришлось для обеспечения безопасности пассажиров во время обильных осадков.

Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

Также сообщалось, что временно прекращено движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро от "Теплого Стана" до "Новоясеневской".

На станции "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Все пассажиры вышли из поездов на станциях, в перегонах нет остановленных поездов с пассажирами.

