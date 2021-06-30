Синоптик сообщил о приходе в столицу настоящего московского лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Настоящее московское лето ожидается в ближайшие дни в столице. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Как объяснил специалист, температура в городе установилась на уровне климатической нормы. В ближайшие дни она будет варьироваться от 20 до 26 градусов тепла.
"Опираясь на многолетние климатические значения, оказывается, что это и есть нормальная температура", – заявил Вильфанд.
Метеоролог отметил, что мрачная, холодная и дождливая погода является нормой для этого времени.
"К москвичам пришло настоящее московское лето", – подтвердил Вильфанд.
Самым холодным днем недели станет среда, 30 июня. По прогнозу синоптика, температура воздуха составит от 19 до 21 градуса. При этом к воскресенью температура воздуха будет на 4 градуса выше нормы – 28 градусов.
"Местами небольшие дожди и облачность ожидают москвичей до воскресенья включительно", – заключил Вильфанд.
Ранее синоптик заявлял, что возвращение супержаркой погоды в Москву в ближайшее время не прогнозируется. Метеоролог объяснял, что в июле в столице ожидаются неоднородные погодные условия.
По актуальным данным, в Москве в среду, 30 июня, воздух прогреется до 19–21 градуса тепла, в четверг и пятницу – до 22–24 градусов. В субботу температура поднимется до 21–26 градусов, в воскресенье – до 23–28.
В понедельник, 5 июля, ожидается 24–29 градусов тепла.
Врач рассказал москвичам, как справиться с резкими перепадами температур
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