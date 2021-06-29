В Гидрометцентре не прогнозируют возвращения супержаркой погоды в Москву

Фото: Москва 24
Возвращение супержаркой погоды в Москву в ближайшее время не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Метеоролог объяснил, что в июле в столице ожидаются неоднородные погодные условия.
"Будет и тепло, и прохладно, и небольшие дожди", – предположил он.
Вильфанд подчеркнул, что в первую пятидневку июля возвращения аномально теплой погоды не ожидается. Синоптик пояснил, что Гидрометцентр сможет предупредить москвичей о надвигающейся жаре за 2–3 дня.
Ранее Вильфанд заявлял, что москвичей до конца недели ожидает комфортная погода. Температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 градусов, отмечал специалист.
По актуальным данным, в Москве в среду, 30 июня, воздух прогреется до 19–21 градуса тепла, в четверг и пятницу – до 22–24 градусов. В субботу температура поднимется до 21–26 градусов, в воскресенье – до 23–28.
В понедельник, 5 июля, ожидается 24–29 градусов тепла.
Врач рассказал москвичам, как справиться с резкими перепадами температур
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