Комфортная погода ожидается в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве до конца недели температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта неделя будет вполне комфортной. Ночи теплые, ночью – около 15 градусов. Что касается дневных температур, то завтра – около 20 градусов, в последующем – 20–25 градусов", – приводит Агентство "Москва" слова синоптика.

Специалист добавил, что в конце недели столбики термометров могут показать +27...28 градусов. При этом все это время ожидается облачная погода и небольшие дожди.

На юге столичного региона температура может подниматься до 29–30 градусов. Однако это не будет считаться экстремальной жарой, заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 30 июня с 13:00 до 21:00 в Москве будет действовать желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

