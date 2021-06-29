Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в Москве на вторую половину дня в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 июня с 13:00 до 21:00 в Москве будет действовать желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Ветер, период предупреждения – с 13:00 30 июня до 21:00 30 июня", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

"Суперливень" со шквалистым ветром обрушился на Москву и область 28 июня. Тогда в Щелковском районе с торгового центра сдуло крышу, а в Раменском упал строительный кран.

Из-за сильного ветра жителей столицы призвали к осторожности и 29 июня. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

