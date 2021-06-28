Москвичам рассказали о последствиях непогоды

На Москву и область обрушился суперливень со шквалистым ветром. В Щелковском районе с торгового центра сдуло крышу. Фрагменты валяются около входа в здание и на дороге, проезд затруднен.

В Новокосине на стройке полетел утеплитель, будто колода карт. Снимали из окна соседнего жилого дома. В ближайшие часы ветер может еще усилиться, как и осадки.

В Раменском при порывистом ветре упал строительный кран. Это произошло на стройке нового жилого комплекса. О пострадавших пока не сообщается. Телезрители сообщили, что кран упал на дорогу. Теперь десятки человек не могут подъехать к своим домам. Снесло опоры электричества, путь заблокирован полностью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.