Москвичей призвали к осторожности из-за усиления ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о порывистом ветре. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, до 21:00 в столице ожидается сильный ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Горожан призвали быть более внимательными и не укрываться под деревьями, а также не парковать автомобили рядом с ними.

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра в городе достигали 17–22 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды городские службы работали в режиме повышенной готовности.

На столичных улицах дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входила прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.