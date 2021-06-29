Синоптик пообещал идеальную погоду в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К выходным Центральную Россию охватит действие скандинавского антициклона, благодаря которому в Москве и Подмосковье установится теплая солнечная погода без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Распогодится, будет много солнечных дней. <...> Легкий, приятный, освежающий северо-восточный ветер, солнце, отсутствие осадков – мы попадем в выходные в зону идеального климатического комфорта", – приводит его слова Агентство "Москва".

Синоптик уточнил, что 2–3 июля воздух в столичном регионе, предположительно, прогреется до комфортных +21...+27 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +10...+15 градусов. Он также добавил, что на следующей неделе снова ожидаются дожди, однако они пройдут местами и будут незначительными.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду похолодает до 13 градусов.

Днем пройдут небольшие дожди, ночью возможны кратковременные осадки и грозы. Порывы ветра будут достигать 7–12 метров в секунду.

