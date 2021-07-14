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Общество

01:02

В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Подмосковье

общество погода

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности объявлено в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы подмосковного главка МЧС.

Как пояснили в ведомстве, предупреждение будет действовать в регионе в среду, 14 июля.

"14 июля на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс", – подтвердили в МЧС.

В ведомстве попросили жителей региона ограничить выходы на природу и воздержаться от разведения костров. Особенно опасным открытый огонь становится в лесах, на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках и на участках поврежденного леса.

Специалисты дополнительно предостерегли граждан от сжигания мусора вблизи леса. Расстояние от хвойных деревьев до открытого огня должно быть не менее 50 метров, напомнили в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода.

Метеоролог дал прогноз погоды на ближайшие дни

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