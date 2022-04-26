Россияне смогут оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минцифры РФ открывает форму на портале госуслуг для подачи заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет досрочно, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"На портале госуслуг с 26 апреля с 15:00 (по московскому времени) открывается форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР", – приводятся в сообщении слова главы Минцифры Максута Шадаева.
Уточняется, что все заявления рассмотрят в течение 10 рабочих дней. При этом в отдельных случаях срок рассмотрения могут продлить, тогда заявителю придет соответствующее уведомление.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей. Он добавил, что размер пособий будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка.
В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.
Размер выплат на детей составит от 6 до 12 тыс рублей в 2022 году
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