Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области изменится в мае.

Так, в Рязанской области из-за путевых работ на участке Дивово – Рыбное и станции Лесок организуют движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме: поезда будут по очереди пропускаться в обе стороны.

"Обращаем внимание пассажиров, что у ряда электропоездов и экспрессов дальних маршрутов, а также поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок", – отмечается в сообщении.

С 11 по 13 и с 16 по 20 мая уберут из расписания ряд экспрессов Москва – Раменское, некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.

В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в графике следования пригородных электричек. Информацию о корректировках можно найти на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 3 мая составы, курсирующие на участке Одинцово – Белорусский вокзал, в аэропорт не поедут. Аэроэкспрессы будут отправляться в Шереметьево с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной. Изменения произошли из-за плановых работ на железной дороге.

