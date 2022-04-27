Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области изменится в мае.
Так, в Рязанской области из-за путевых работ на участке Дивово – Рыбное и станции Лесок организуют движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме: поезда будут по очереди пропускаться в обе стороны.
"Обращаем внимание пассажиров, что у ряда электропоездов и экспрессов дальних маршрутов, а также поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок", – отмечается в сообщении.
С 11 по 13 и с 16 по 20 мая уберут из расписания ряд экспрессов Москва – Раменское, некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.
В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в графике следования пригородных электричек. Информацию о корректировках можно найти на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 3 мая составы, курсирующие на участке Одинцово – Белорусский вокзал, в аэропорт не поедут. Аэроэкспрессы будут отправляться в Шереметьево с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной. Изменения произошли из-за плановых работ на железной дороге.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: