График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 30 апреля по 3 мая

С 30 апреля по 3 мая составы, курсирующие на участке Одинцово – Белорусский вокзал, в аэропорт не поедут. Аэроэкспрессы будут отправляться в Шереметьево с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной.

Изменения произошли из-за плановых работ на железной дороге. Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием. С 4 мая поезда на Шереметьевском направлении вернутся в обычный график.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

