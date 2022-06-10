Число безработных в РФ выросло за неделю до 687 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Число зарегистрированных безработных в России с 30 мая по 6 июня выросло на 608 человек – до 687 тысяч, сообщила сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова РИА Новости.
Также на 3,7 тысячи увеличилось число работников предприятий в простое – с 131,9 до 135,6 тысячи человек. При этом количество сотрудников на неполной занятости почти не изменилось и составило 130,3 тысячи.
В секретариате вице-премьера добавили, что 3 455 индивидуальных планов мероприятий с мерами поддержки были разработаны для работодателей. Кроме того, были организованы 2 556 консультационных пунктов, в 84 регионах на предприятия выезжают мобильные бригады.
По данным аппарата Голиковой, свыше 27,8 тысячи человек приступили к обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в то время как завершили его 2 911 человек.
Еще не менее 245 тысяч граждан планируют пройти обучение в 2022 году, в мероприятиях по обучению задействованы свыше 1,5 тысячи образовательных организаций.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока еще сохраняются риски на рынке труда. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.
Глава государства поручил и дальше держать ситуацию под контролем.
Показатели безработицы в России достигли исторического минимума
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: