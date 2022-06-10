Число безработных в РФ выросло за неделю до 687 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число зарегистрированных безработных в России с 30 мая по 6 июня выросло на 608 человек – до 687 тысяч, сообщила сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова РИА Новости.

Также на 3,7 тысячи увеличилось число работников предприятий в простое – с 131,9 до 135,6 тысячи человек. При этом количество сотрудников на неполной занятости почти не изменилось и составило 130,3 тысячи.

В секретариате вице-премьера добавили, что 3 455 индивидуальных планов мероприятий с мерами поддержки были разработаны для работодателей. Кроме того, были организованы 2 556 консультационных пунктов, в 84 регионах на предприятия выезжают мобильные бригады.

По данным аппарата Голиковой, свыше 27,8 тысячи человек приступили к обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в то время как завершили его 2 911 человек.

Еще не менее 245 тысяч граждан планируют пройти обучение в 2022 году, в мероприятиях по обучению задействованы свыше 1,5 тысячи образовательных организаций.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока еще сохраняются риски на рынке труда. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.

Глава государства поручил и дальше держать ситуацию под контролем.

