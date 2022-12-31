31 декабря 2022, 22:17Экономика
Кабмин продлил запрет на вывоз риса из России
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Российское правительство продлило запрет на экспорт из РФ риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", – говорится на сайте кабмина.
Подобное решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности государства. Также запрет нужен для сохранения стабильных цен в стране.
Однако временный запрет не распространяется на вывоз подобной продукции в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.
Ранее правительство РФ поручило установить тарифные квоты на вывоз тех или иных видов сельхозпродукции за границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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