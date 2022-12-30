Путин поручил создать центр реабилитации инвалидов в ДНР

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Соответствующий перечень распоряжений опубликован на официальном сайте Кремля.

"Правительству совместно с правительством Донецкой народной республики создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий", – указано в документе.

Уточняется, что создать центр будет необходимо в срок до 15 ноября 2023 года. Ответственными были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

До этого Путин отдал поручение кабмину рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам. Одним из вопросов в перечне поручений президента стало расширение возможностей применения людьми с ограниченными возможностями электронного сертификата на приобретение товаров и услуг, в том числе, покупки с его помощью протезов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!