Путин наградил супругу Медведева за вклад в благотворительную деятельность

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин наградил супругу зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медведева, которая является президентом Фонда социально-культурных инициатив, удостоилась Знака отличия "За благодеяния".

Помимо этого, Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Также президент наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" народного артиста РФ, композитора и продюсера Алексея Рыбникова.

Такого ордена Рыбникова удостоили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее стало известно, что президент РФ отметил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

До этого сообщалось, что Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля. Например, званием Героя России удостоили старшего лейтенанта Степана Белова и майора Константина Широкова.

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