17:00Общество
Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим гражданам с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий доклад кабмин должен представить не позже 15 апреля следующего года.
Кроме того, в перечне поручений президента также значится вопрос расширения возможностей применения людьми с ограниченными возможностями электронного сертификата на приобретение товаров и услуг. В частности, должна быть предусмотрена возможность покупки с его помощью протезов.
На рассмотрение и подготовку доклада по соответствующему вопросу глава государства дал правительству время до 1 июня 2023 года,
Ранее правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Ставка по такому кредиту составит 6% годовых.
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