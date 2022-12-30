Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим гражданам с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад кабмин должен представить не позже 15 апреля следующего года.

Кроме того, в перечне поручений президента также значится вопрос расширения возможностей применения людьми с ограниченными возможностями электронного сертификата на приобретение товаров и услуг. В частности, должна быть предусмотрена возможность покупки с его помощью протезов.

На рассмотрение и подготовку доклада по соответствующему вопросу глава государства дал правительству время до 1 июня 2023 года,

Ранее правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. Ставка по такому кредиту составит 6% годовых.



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