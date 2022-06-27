Цены на рис в РФ выросли за год более чем на треть

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В мае текущего года стоимость риса в российских магазинах составила 112,7 рубля, что на 36% выше аналогичного показателя в тот же месяц 2021 года, когда за килограмм зерновой культуры просили чуть больше 82 рублей. Об этом сообщает News.ru.

При этом оптовые цены подскочили еще сильнее – на 67,1%. В Российском зерновом союзе это связали с тем, что на фоне санкций и ослабления рубля возросшие издержки в стоимость продукции закладывали все участники производственной цепочки – от сельхозпредприятий до ретейлеров.

"Магазины должны продать тысячу тонн риса так, чтобы на эти деньги в будущем закупить еще тонну. И они закладываются на возможный рост цен производителей", – пояснил вице-президент зернового союза Александр Корбут.

Также, по его словам, на ситуацию повлияло апрельское обрушение Федоровского гидроузла на реке Кубани, где выращивается большая часть российского риса. Это, как ожидается, может привести к сокращению урожая в пределах 20–40%, что окажет дополнительное давление на ценообразование.

В то же время представители отрасли уверены, что засеянных в настоящее время площадей достаточно, чтобы обеспечить потребность страны в рисе. Кроме того, в Южном рисовом союзе отметили, что государством оказывается помощь с ликвидацией последствий обрушения Федоровского гидроузла.

В настоящее время на юге России засеяно порядка 86 тысяч гектаров риса, тогда как стране необходимо 72 тысячи гектаров. Также сохраняются запасы крупы прошлых урожаев массой порядка 200 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что наценки магазинов на социально значимые продовольственные товары в РФ снизились втрое менее чем за год. Так, в августе прошлого года этот показатель составлял 22%, а к июню текущего года он опустился до 7%.

