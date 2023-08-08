Суши и роллы могут подорожать в РФ на 25%

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Суши и роллы могут подорожать в России на 25%, сообщает "Коммерсант".

По данным сетей доставки, из-за западных санкций в отношении России и роста спроса на продукцию отечественных поставщиков появились проблемы с поставками рыбы, кальмара, риса. Кроме того, увеличилась стоимость местных продуктов. В связи с этим подорожание конечной продукции ненадолго оттолкнет потребителей, считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

"Отечественные производители решили не демпинговать, раз курс доллара дернул вверх, раз стоимость зарубежной продукции выросла, они стали поднимать цену на свои товары. Кроме того, надо отметить, что суши-рестораны крайне зависимы от импортной семги – норвежской-чилийской-фарерской", – сказал Миронов.

По его словам, рыба будет дорожать, а также продолжатся проблемы с логистикой. Он считает, что поставки еще больше могут отрезать в любой день, поэтому возможно появление новой петли параллельного импорта.

Миронов добавил, что Россия не выращивает свою семгу. Однако завод в Мурманске занимается выращиванием этой рыбы на мальках из недружественных стран, который может в любой день исчезнуть.

Омбудсмен ресторанного рынка столицы предложил вариант перехода на российскую дикую рыбу, признав, что это вызовет проблемы.

"Она у нас есть, однако львиная доля российского дикого лосося уходит в Азию. Если его перенаправить на российский рынок и суши-ресторанам начать на нем работать, это некое решение. Суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены – потом они вернутся. Альтернативы нет", – пояснил Миронов.

В сети доставки суши и роллов "Ебидоеби" рассказали, что проблемы с зарубежными поставками заставили бизнес перейти на отечественных и белорусских производителей рыбы. Однако они в связи с повышением нагрузки увеличили стоимость продукции. C начала 2023 года на Дальнем Востоке стоимость минтая увеличилась почти на 16%, на сельдь – на 13%, на камбалу – почти в полтора раза.

По словам управляющего партнера сети "Моремания" Артема Ломизе, динамика роста цен в некоторых случаях больше сезонная. Он рассказал, что минтай приобретается в переработанном виде. Однако он не российский, а китайский. Эксперт подчеркнул, что российские предприятия не имеют мощностей по переработке этой рыбы.

"Минтай уходит в Китай, там перерабатывается и потом импортируется в Россию. Сейчас курс доллара не очень хорош, и цена в рублях на любую импортную продукцию повышается", – заявил Ломизе.

Он добавил, что сезон путины является одним из факторов высоких внутренних цен. Специалист заявил, что сейчас начался вылов, включая на Дальнем Востоке, поэтому производители и поставщики хотят получить больше, чем стоит рыба.

"Если ее не будут покупать в текущих условиях по такой цене, то стоимость пойдет на спад к сентябрю–октябрю, и это ежегодный тренд", – заявил Ломизе.

Он пояснил, что в августе на рыбу ставят высокую цену, из-за чего ее не покупают и она остается на складах у поставщиков. Затем стоимость снижается. Он объяснил, что это происходит ежегодно.

В СМИ отметили, что рис также подорожал, несмотря на отсутствие дефицита. В январе 2022 года этот продукт в среднем стоил 88 рублей за килограмм, в июле 2023 года стоимость выросла до 112 рублей, почти на 30%.

Кроме того, проблемы появились и с курицей. По данным Росстата, средняя стоимость птицы за килограмм составляет 197 рублей. В "Ебидоеби" заявили, что филе курицы, которое востребовано в суши-бизнесе, теперь стоит свыше 280 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что с 31 июля по 6 августа стоимость свиней и основных отрубов в оптовом секторе достигла рекордного уровня за последние 8 лет. Свинина подорожала до 148 рублей за один килограмм, прирост составил 7%. Это выше на 20%, чем за аналогичный период 2022 года.

Аналитики уточнили, что цена свиной шеи достигла 500 рублей за килограмм, подорожав на 9%, карбонад подорожал на 12% – до 322 рублей за килограмм, окорок – на 11% и до 316 рублей, а грудинка на 3% – до 215 рублей за килограмм мяса.



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