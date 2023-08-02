В ФАС объяснили повышение цен на "борщевой набор" сезонным фактором

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Повышение цен на продукты для борща связано с сезонным фактором, который заключается в исчерпании запасов овощей прошлого урожая и поступлением в продажу ранних овощей нового урожая из южных регионов России и ряда стран СНГ. Подобным образом руководитель Федеральном антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский ответил на обращение депутата Госдумы Антона Ткачева.

До этого парламентарий направил в ФАС обращение, в котором указал, что в Воронеже, Липецке и ряде других регионов России жители жалуются на повышение цен на продукты из "борщевого набора".

"По вопросу об изменении цен на овощи "борщевого набора" ФАС России сообщает, что указанное изменение обусловлено сезонным фактором, связанным с исчерпанием запасов овощей прошлого урожая и поступлением в продажу ранних овощей нового урожая из южных регионов России и ряда стран СНГ, поставляющих в Российскую Федерацию плодоовощную продукцию", – приводит ответ Шасколького ТАСС.

Руководитель ФАС добавил, что влияние на цены оказывают логистические расходы и небольшой объем предложения на рынке. После основного сбора урожая, по его словам, цены в РФ на набор продуктов для борща должны стабилизироваться.

Вместе с тем Шаскольский обратил внимание, что ФАС проводит постоянный мониторинг цен. По данным службы на 9 июля 2023 года средний уровень наценок на наиболее дешевые овощи в 11 торговых сетях составил 9%, что на 11,8% меньше, чем 2 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что стоимость за килограмм курицы в России в июле 2023 достигла рекордных 196,93 рубля. Причиной роста цен на мясо, по словам президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, является повышение стоимости кормовых добавок, расходников и оборудования. Производители завышают цены, чтобы продолжать работу, заявил он.

