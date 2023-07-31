Стоимость курицы в России побила исторический рекорд

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Средняя стоимость курицы в июле 2023 года в России достигла 196,93 рубля за килограмм, что стало историческим рекордом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.

В апреле 2022 года цена за килограмм курицы в стране составляла 190,85 рубля. В июне показатель фиксировался на уровне 193,48 рубля за килограмм.

Согласно данным аналитической компании Emeat, приобретать курицу выходит дороже в розницу. В июне приобрести тушу можно было в среднем за 270 рублей за килограмм.

Причиной роста цен на мясо, по словам президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, является повышение стоимости кормовых добавок, расходников и оборудования. Производители завышают цены, чтобы продолжать работу, заявил он.

Результаты исследования Национального союза свиноводов показали, что доля потребления мяса птицы в общем объеме составляет 44,3%, или около 35 килограммов на человека. Таким образом, куриное мясо является лидером по употреблению в РФ.

При этом рост цен на курицу в РФ заметили только 35%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Еще 30% респондентов сообщили о подорожании молока и молочных продуктов, 29% заметили повышение цен на рыбу и морепродукты.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал о стабильной ситуации с ценами на гречневую крупу в стране. Заявление было выпущено ведомством на фоне сообщений СМИ о предстоящем подорожании гречки в России на 10%. По данным Минсельхоза, стоимость крупы в России сейчас на 43% ниже, чем годом ранее.



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