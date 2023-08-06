Стоимость свинины выросла до рекордных показателей за последние 8 лет

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На этой неделе, с 31 июля по 6 августа, стоимость свиней и основных отрубов в оптовом секторе достигла рекордного уровня за последние 8 лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum.

Согласно исследованиям, с начала текущей недели свинина подорожала до 148 рублей за один килограмм, прирост составил 7%. Это выше на 20%, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам аналитиков, цена свиной шеи достигла 500 рублей за килограмм, подорожав на 9%, карбонад подорожал на 12% – до 322 рублей за килограмм, окорок – на 11% и до 316 рублей, а грудинка на 3% – до 215 рублей за килограмм мяса.

Быстрые темпы роста стоимости свинины могут быть связаны с нехваткой объема продукции и, как следствие, неудовлетворением спроса в каналах крупного опта и мясопереработки, подчеркнули в исследовании.

Аналитики предположили, что производители свинины могут продолжить поднимать стоимость продукции до середины августа этого года.

Источник, представляющий одного из производителей мяса, отметил, что производства поднимают цены для поддержания уровня отгрузок в сети и HoReCa (Гостинично-ресторанный бизнес. – Прим. ред.), где наблюдается повышенный спрос из-за сезона отпусков.

Представители компании "Мираторг" связали спрос с сезоном шашлыков. Они также предположили, что происходящее может быть следствием нехватки персонала в отрасли, в связи с чем производители поднимают заработные платы сотрудниками, что позволяет справляться с конкуренцией на рынке труда.

Заметный рост стоимости мяса отметили и многие торговые сети. По словам источника в одном из федеральных ритейлеров, за последние три недели закупочные цены выросли в среднем на 20%, но ритейлер сдерживает полочные цены, которые за указанный период выросли на 5%.

Ранее сообщалось о росте средней стоимости курицы, в июле цена мяса достигала до 196,93 рубля за килограмм, что стало историческим рекордом. Как отмечали в аналитической компании Emeat, июне приобрести тушу можно было в среднем за 270 рублей за килограмм.

Причиной роста цен на мясо, по словам президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, является повышение стоимости кормовых добавок, расходников и оборудования. Производители завышают цены, чтобы продолжать работу, заявил он.



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