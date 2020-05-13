Зарубежные журналисты не будут лишены аккредитации за фейки о коронавирусе в РФ – Захарова

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналистов зарубежных СМИ не будут лишать аккредитации за распространение недостоверной информации о коронавирусе в России.

Она рассказала о пожеланиях депутатов Госдумы РФ, которые призывали принять меры в отношении изданий, которые формируют фейки о ситуации с пандемией на территории страны. Захарова подчеркнула, что в своих действиях МИД России не руководствуется подобными мерами.

"Это, конечно, крайняя мера, и это не наш метод – лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом, конкретными шагами", – сообщила Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Она добавила, что дальнейшие шаги в отношении журналистов New York Times и Financial Times будут зависеть от наличия опровержений от них в отношении опубликованной недостоверной информации. Ранее именно в этих изданиях появились ложные сведения о распространении коронавируса в РФ.

Кроме того, в МИД России также рассказали о причинах появления подобной информации в западной прессе. В ведомстве отметили, что таким образом аудиторию хотят отвлечь от внутренних проблем, которые возникают в этих странах.