Рост числа заболевших коронавирусом в РФ остановлен – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая инфекции COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 30 столичных поликлиниках на этой неделе запустят программу массового тестирования ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на определение антител к COVID-19.
Градоначальник подчеркнул, что еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание.
По словам Собянина, данное тестирование будут проходить и сотрудники предприятий столицы, в том числе медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов, транспортных компаний.
Вышла ли Россия на плато по коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: