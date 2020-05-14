Рост числа заболевших коронавирусом в РФ остановлен – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая инфекции COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 30 столичных поликлиниках на этой неделе запустят программу массового тестирования ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на определение антител к COVID-19.

Градоначальник подчеркнул, что еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание.

По словам Собянина, данное тестирование будут проходить и сотрудники предприятий столицы, в том числе медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов, транспортных компаний.

