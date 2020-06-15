Путин продлил временные меры по положению иностранцев в РФ

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения иностранцев на территории РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения были внесены в пункт 1 указа главы государства № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции".
"В пункте 1: в абзаце первом слова по 15 июня 2020 года заменить словами по 15 сентября 2020 года", – исходит из текста документа.
В частности, до 15 сентября продлили приостановление течение срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства.
Кроме того, в соответствии с указом, до этой даты не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника госпрограммы.
Ранее в МВД заявили о планах по созданию единой информационной платформы, в которой будут содержаться все сведения о пребывающих на территории РФ иностранцах. Платформа обеспечит предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде.
Ранее в столице было принято решение о возможности трудоустройства иностранцев без патента на трудовую деятельность. Кроме того, отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты.
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