МВД создаст единую электронную базу со сведениями об иностранцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранцах, находящихся в России, сообщает ТАСС.

На платформе организуют доступ в личный кабинет и рассылку уведомлений в мобильном приложении.

Платформа обеспечит предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде.

Ранее сообщалось, что иностранцы могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность с 15 марта по 15 июня из-за ситуации в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты.

Работодатели вправе привлекать иностранцев, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешение на работу, при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Обязательное условие использования иностранной рабочей силы – соблюдение работодателем законов РФ, в том числе ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.