Власти Москвы разрешили нотариальным конторам продолжить работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы распорядились вывести нотариальные конторы из перечня организаций, чья работа должна быть приостановлена до 30 апреля. Об этом свидетельствует указ мэра столицы.

Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В указе прописано, что в перечисление отраслей и сфер, которые не могут продолжать работу из-за введения режима повышенной готовности, добавлена формулировка "за исключением нотариальной деятельности".

Ограничения на передвижение по городу были введены в Москве в конце марта. В столице ввели пропускную систему для автомобилей, а ряд магазинов и предприятий сферы услуг закрылись. Последняя мера не коснулась продовольственных магазинов, аптек, ряда госучреждений.

Режим повышенной готовности в Москве подразумевает соблюдение жителями режима самоизоляции, помимо уже упомянутой приостановки работы предприятий и организаций. Сотрудников тех компаний, которые продолжают функционировать, советуют переводить на удаленный режим работы.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая коронавируса. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента.

