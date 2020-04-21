Власти Москвы пока не планируют вводить пропуска для пешеходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве не планируется вводить пропуска для пешеходов на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
"Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей", – сказал Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Также он рассказал, что жители столицы смогут оформить разовый цифровой пропуск для поездки по городу максимум за два дня до нее.
"Человек, например, за день оформляет пропуск, туда сразу необходимо внести реквизиты транспортных карт и номер машины. Пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00:00 до 00:00", – сказал он.
С 15 апреля в столице начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.
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