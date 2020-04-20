Запущен сервис проверки привязки карты "Тройка" и авто к цифровому пропуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервисы по проверке привязки карты "Тройка" и номера автомобиля к цифровому пропуску заработали в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Если вы собираетесь передвигаться на машине, нужно получить цифровой пропуск, в котором необходимо будет указать регистрационный номер транспортного средства на mos.ru. Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе.

Такая же возможность доступна для "Тройки", если вы планируете ездить на общественном транспорте.

С момента привязки "Тройки" или номера авто к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

Цифровой пропуск – это специальный код, состоящий из цифр и букв. Он необходим с 15 апреля для поездок на любом транспорте по Москве и Московской области. Пропуска оформляют бесплатно, проверять их будут автоматически.

Кроме того, с 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.

"Тройку" в Москве можно будет заказать с доставкой на дом. Залоговая стоимость останется прежней – 50 рублей.

Сергей Собянин заявил, что принятые в городе ограничительные меры являются достаточными на данном этапе. Пока они продлены до 1 мая.