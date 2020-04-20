Порядка 3 тысяч протоколов составили в отношении нарушителей режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что в период с 18 по 19 апреля в столице составили около 3 тысяч протоколов в связи с нарушением режима самоизоляции, передает РИА Новости.

Он отметил, что все привлеченные к ответственности находились на улице при отсутствии причин, предписанных городским законодательством. В то же время, по словам Данчикова, количество зафиксированных фактов несоблюдения режима самоизоляции сократилось на 25% по сравнению с показателями прошлой недели.

"Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тысяч протоколов на общую сумму более 70 миллионов рублей", – проинформировал Данчиков.

Он добавил, что в настоящее время в столице работают более 13 тысяч полицейских, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и 1 тысяча представителей дружинных организаций. Они составляют протоколы о нарушении и призывают граждан соблюдать предписанный режим самоизоляции.

Данчиков напомнил, что все протоколы отправляют в объединение административно-технических инспекций Москвы. Представители учреждения рассматривают составленный акт нарушения и выносят решение о штрафе.

Ранее Данчиков сообщил, что за выходные в Москве задержали 55 нарушителей, которые должны были соблюдать режим самоизоляции, поскольку они заразились коронавирусом.

17 апреля Данчиков рассказал, что в Москве за прошедшие 4 дня было составлено около 550 протоколов в отношении организаций, которые нарушили предписанные нормы социального дистанцирования. Они были оштрафованы на сумму 40 миллионов рублей.

С 15 апреля в Москве действует пропускная система. Для проезда с помощью личного или общественного транспорта москвичи должны оформить разрешение на передвижение по городу. Пропускную систему ввели для более тщательной реализации режима ограничения передвижения по столице, который был введен 29 марта.

Пропускной режим в Москве изменится со среды



С 22 апреля проверку пропусков переведут на автоматический режим. Теперь для передвижения по городу необходимо будет включить номера проездных билетов в цифровые пропуска. В настоящий момент известно, что около 1,5 миллиона человек уже привязали свои карты "Тройка" к разрешениям на передвижение по городу.