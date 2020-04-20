Суд оштрафовал еще шестерых нарушителей самоизоляции в Москве

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Тверской суд Москвы оштрафовал еще шестерых нарушителей самоизоляции в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"20 апреля судом вынесено постановление о признании виновным Кантемирова Вадима в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 6.3 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Нарушителю выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Он находился на расстоянии более 400 метров от места изоляции. Также судом были выписаны еще пять постановлений о штрафах в отношении жителей Москвы, которые нарушали режим самоизоляции, пребывая в интернет-кафе.

Ранее сообщалось, что с помощью камер фото- и видеофиксации удалось выявить 90 нарушителей режима самоизоляции. Граждане оформили согласие, по которому должны были в течение всего периода лечения и 14 дней после выздоровления находиться в изоляции. За нарушение им выписали штраф, а также направили на принудительное наблюдение врачей.

По действующим правилам легкие формы заболевания коронавирусом можно лечить на дому. Врачи ежедневно мониторят состояние зараженных, а те в свою очередь обязаны не покидать жилье и соблюдать режим самоизоляции в полном объеме.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

