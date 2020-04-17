Камеры в Москве выявили 90 нарушителей режима самоизоляции с начала наблюдения

15:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице камеры фото- и видеофиксации помогли выявить 90 нарушителей режима самоизоляции с момента начала наблюдения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова.
"За прошедшие сутки в Москве с помощью средств фото- и видеофиксации установлено 21 нарушение карантина. Всего с момента наблюдений зафиксировано более 90 нарушений", – заявил он.
Данчиков заявил, что граждане оформили согласие, по которому должны были в течение всего периода лечения и 14 дней после выздоровления находиться в изоляции. За нарушение им выписали штраф, а также направили на принудительное наблюдение врачей.
Обсервационные центры оборудованы в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве. Нарушитель самоизоляции будут проходить лечение там до полного выздоровления.
По действующим правилам легкие формы заболевания коронавирусом можно лечить на дому. Врачи ежедневно мониторят состояние зараженных, а те в свою очередь обязаны не покидать жилье и соблюдать режим самоизоляции в полном объеме.
За последние сутки в Москве выявили более 1,5 тысячи нарушений самоизоляции. С момента введения режима повышенной готовности в городе составлено более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей.
В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил представитель инфоцентра по COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших.
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