55 нарушителей обязательной самоизоляции задержали в Москве за выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Камеры видеонаблюдения в Москве зафиксировали 55 нарушителей обязательной самоизоляции за минувшие выходные, всех их доставили в обсервационные центры, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.
Он уточнил, что речь идет о гражданах, зараженных коронавирусом и переносящих заболевание в легкой форме, а также людях, проживающих с ними в одной квартире.
"Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих", – сказал Данчиков.
Нарушителям выписали штраф и принудительно доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве.
Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов 145 человек, в основном это жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейковой информации о том, что из обсервационного центра в Крылатском в ночное время вывозят трупы людей, погибших от коронавируса.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, которые заразились коронавирусом. У 1 935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции. При этом в России более 700 пациентов с COVID-19 находится в тяжелом состоянии.
Число поступлений тяжелых пациентов с COVID-19 сократилось в Москве
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