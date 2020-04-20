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Москва 24

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Происшествия

18:10

СК возбудил уголовное дело из-за фейковой информации о трупах в Крылатском

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе в обсервационном центре в Крылатском, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Ранее Генпрокуратура направила в СК материалы проверки размещенной в интернете информации о том, что из обсервационного центра в столичном районе в ночное время вывозят трупы людей, погибших от коронавирусной инфекции.

Также надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейковой информации, а в случае переноса материалов на другие интернет-ресурсы ограничить доступ и к ним.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливают личности причастных к созданию и распространению недостоверной информации.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике "Омбудсмен полиции", где сообщалось, что в одном из военных заведений Петербурга заставляют делать утреннюю зарядку заболевших коронавирусом курсантов и офицеров.

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