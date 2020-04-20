Москвича задержали за распространение фейка об обокравших пенсионерку волонтерах

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В столице задержали мужчину, разместившего в социальной сети вымышленную информацию о преступлении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимира Васенина.

Он рассказал, что мужчина на своей странице в социальной сети разместил публикацию, в которой говорилось, что у пожилой женщины неизвестные граждане под видом волонтеров похитили из квартиры деньги и документы.

Из сообщения мужчины также следовало, что потерпевшая обратилась в полицию, однако там ей якобы дали понять, что ее делом заниматься не будут. К публикации он приложил фотографию коробок с продуктами питания, которые, по его словам, были доставлены волонтерами.

В ходе следственных действий злоумышленник был задержан, им оказался 55-летний житель Москвы. Мужчина признался, что данную историю выдумал. В отношении него составлен административный протокол о злоупотреблении свободой массовой информации. Мужчине могут выписать штраф в размере до 100 тысяч рублей.