Иностранцы до 15 июня смогут работать в Москве без патента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иностранцы могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность с 15 марта по 15 июня из-за ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Кроме того, отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты.

"В обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется", – говорится в сообщении.

Работодатели вправе привлекать иностранцев, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешение на работу, при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Обязательное условие использования иностранной рабочей силы – соблюдение работодателем законов РФ, в том числе ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Для жителей по-прежнему действует режим самоизоляции.

За его нарушение гражданам грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – тоже 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему пропусков, которые стали обязательны с 15 апреля. Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Делается это на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы убедиться, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы будете ездить на общественном транспорте.