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Политика

12:41

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев в РФ до 15 июня

власть политика общество

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

В России до 15 июня продлили сроки временного пребывания иностранных граждан. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также до этой даты не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника госпрограммы.

Ранее Ассоциация туроператоров в России также просила МИД РФ и ФСБ дать возможность иностранным туристам, которые приобрели визу в РФ, но не смогли приехать из-за коронавируса, посетить страну в течение года после пандемии. В АТОР подчеркнули, что если не предпринять такие меры, то необходимость повторного оформления документов заставит туристов отказаться от путешествия в Россию.

МИД и ФСБ в Ассоциации призвали не отказываться от введения электронных туристических виз с 1 января 2021 года. В организации полагают, что это позволит быстрее восстановить отрасль въездного туризма.

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